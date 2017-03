Amante de la danza, jugadora de hockey federada, modelo, estudiante de nutrición y bailarina de ShowMatch . Todo eso es Florencia De Palo, una esbelta morocha que se destaca en el staff de Marcelo Tinelli no sólo por su altura y belleza sino también, entre bambalinas, por su corta edad.





Florencia tiene sólo 19 años y a los 17, ni bien terminó de cursar en un colegio bilingüe de San Antonio de Padua, fue por uno de sus grandes sueños: formar parte del show más grande de la televisión argentina.





"Hice el casting para ShowMatch y quedé seleccionada luego de varias etapas. Fue una locura egresar del colegio en 2014, inscribirme en la universidad y luego hacer el casting. Fue increíble porque se me dio todo junto. Lo recuerdo, te lo cuento, y me sigo emocionando", afirmó en una charla con el portal porteño RatingCero.com en la que habló de todo.





"A mí me hace inmensamente feliz trabajar en Ideas del Sur, desde que entro para prepararme hasta que me voy. Es maravilloso, y sí, es una gran familia", afirmó.





Sobre sus objetivos, afirmó: "Mi sueño o mi anhelo principal es seguir en ShowMatch. Y más allá de eso, a mis proyectos los voy planificando día a día, con las oportunidades que van surgiendo. Soy muy profesional en lo que hago y trato de que todo lo que inicio salga al cien por ciento. Por eso las cosas las voy haciendo paso a paso, sin apurarme, digamos, porque aún tengo tiempo para todo. Mi carrera recién comienza y me voy a ir preparando para las propuestas que vayan surgiendo. No me gusta hacer las cosas mal, como a las apuradas, así que soy muy prolija y dedicada".