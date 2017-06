Florencia Marcasoli: "Veníamos más o menos, estaba todo áspero"

Después de que se diera a conocer que fue Florencia Marcasoli la que provocó la separación de Laurita Fernández Federico Bal , la morocha se paseó por todos los medios. Pero en muchos casos, Marcasoli no estaba sola, sino acompañada de Esteban "Bam Bam" Morais, el ex Gran Hermano que era su pareja.





Cansado de esta situación, Morais salió al aire el sábado en el programa radial "La Tapa" de Daniel Ambrosino e interrumpió una nota que estaban teniendo con la bailarina y la abandonó en vivo.





En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, explicó los motivos: "Pasa que estoy sobrepaso con todo, entonces exploté porque es mucha exposición. Todo el tiempo hablando de Fede, Carmen, y hasta el payaso del abogado de Bal se metió diciendo boludeces... Parece que estoy saliendo con la familia Barbieri. A todo esto sumado a cosas personales me harté, no sé qué va a pasar, pero ya es como mucho".





¿Se terminó el amor? "Hay amor, pero tanta exposición termina perjudicando lo nuestro. Siento casi como que es una relación de cuatro personas, Flor, Carmen, Fede y yo... Y ahora con un hijo que quiere ser famoso, que es el abogado de ellos". (Ver nota)





Este medio se comunicó también con Flor Marcasoli quien comentó sus sorpresa por la forma en que Bam Bam dejó en claro su intención de terminar la relación.





Bam Bam







"Fue por mensaje de WhatsApp. Entiendo que por lo que está pasando está muy sobrepasado. Está lleno de cosas, tiene un tema familiar, la mudanza, lo de Federico conmigo, todo mi pasado. El tema de Chile que es delicado, no es joda, y ya está en todos en manos de su abogado en la Justicia... Él está sobrepasado", comentó la morocha.







"Veníamos más o menos, estaba todo áspero entre nosotros. Fui al programa de radio de Dani Ambrosino y él sale al aire y me quedé mal. Cuando Ambrosino le preguntó cómo estaba él dijo que estaba podrido, cansado y que decidía terminar la relación ahí. Yo me quedé helada, nunca esperé eso. Es más, no estoy de acuerdo con la manera y la forma en que lo hizo. ¿Cómo me va a hablar por WhatsApp? A mí habláme de frente y que me digan las cosas cara a cara".





Y contó que el ex GH sintó el golpe y terminó con un pico de estrés: "Después a la tarde terminamos hablando, no lo vi bien, se sentía mal y terminamos en la clínica. Tiene un pico de estrés. Yo siempre firme tratando de acompañarlo, no lo puedo dejar solo. Yo siento amor por él, no me da lo mismo, estoy más o menos. Obviamente ahora tocar el tema es para pelear y él no está en condiciones. Esto me tiene bastante mal. Yo siento un montón de cosas por él y no me parece la manera lo que hizo pero entiendo que está sobrepasado. Ojalá sea un mal momento nada más".





Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25