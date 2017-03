Florencia de la V le contestó a Mabel Ibáñez

El miércoles, a tres años de la muerte de Jorge Ibáñez, Mabel, la mamá del recordado diseñador, pasó por Intrusos para recordar a su hijo. Lo cierto es que las declaraciones de la mujer levantaron polvareda al confesar que se sintió muy triste cuando comprobó que muchas famosas no se hicieron presente en el desfile homenaje, apuntando indirectamente a Florencia de la V. "Me molesta, por supuesto, y me doy cuenta de que los verdaderos amigos estuvieron", dijo.





Cuando los "Intrusos" le consultaron a Mabel Ibáñez por quien fuera la mejor amiga del diseñador cuando estaba con vida, ella no dudó la respuesta: "Prefiero olvidarme de ella".





Y agregó: "Cuando me olvido de una persona, doy vuelta la página; mi hijo le prestó dinero y ella nunca me vino a decir nada... Jorge era incapaz de decir que no y se han abusado", sentenció en Intrusos.





"Mi hijo estaba decepcionado con Flor. A mí nunca me dijo el tema del dinero que le prestó pero lo escuché y lo vi por escrito. Había papeles, mi marido estaba al tanto y sufrió mucho por eso. A mí me cuidaba tanto que jamás me lo mencionó", disparó.





Por supuesto, las palabras de Mabel fueron captadas por Florencia, quien este jueves le contestó vía Twitter, desde Miami:





"Después de una temporada espléndida en Carlos Paz, me tomé una vacaciones en familia. Hablan sin saber. Nada nuevo. Familia. Vacaciones", sin ganas de entrar en polémica.