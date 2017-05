Desde hace un tiempo, Florencia Prada se animó a asumir un jugado papel en la obra teatral "Tristán e Isolda" junto a Matías Pisera Fuster.





La puesta, creada por Marco Antonio de la Parra y dirigida por Marcelo Caballero, cuenta la historia de una pareja de amantes que lucha por mantenerse separados.





En un estilo muy sensual y atrevido, la pasión irrefrenable es el tópico principal de la obra, que se presenta todos los jueves a las 21:30hs en el teatro El Piccolino, de Palermo.





"La obra está creciendo muchísimo y eso nos pone muy contentos", señaló la hija del Chato Prada en diálogo con el portal porteño PrimiciasYa.com durante la cena tras el debut que se realizó en el bar Berlina Cordillera (Las Cañitas) organizado por Entre Amigos Producciones.





florencia prada2.jpg



"Tengo un gran apoyo de mi papá, siempre ha venido a ver la obra, ahora está a full con los preparativos del Bailando por un Sueño y no pudo venir esta vez. Pero ya me vino a ver varias veces. Con respeto a las escenas eróticas no me dice nada, es a mí a la que le da cosita. Él se pone en lugar de espectador que está viendo a una actriz componiendo un personaje", destacó Flor.





Por último, indicó: "A mí me gustaría hacer de todo pero ahora estoy a full con el teatro. Hace tiempo que estaba alejada de la actuación y con esta obra me estoy reencontrando, ahora voy a realizar un infantil en el Konek para las vacaciones de invierno. Es una obra muy distinta, muy musical y con mucho humor. También hay otro proyecto teatral que se está cerrando en estos días. El teatro es mi primera pasión. Igual a mí me encantaría que venga lo que venga ya sea en teatro, cine o televisión. Me encantaría que se abran puertas, me siento preparada para todo. Soy bastante personaje aunque no parezca".