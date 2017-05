Flor Marcasoli también fue "tercera" entre Fede Bal y Barbie Vélez

Fede Bal y Laurita Fernández se separaron por una infidelidad que habría cometido el actor, quien, según trascendió, mantenía una relación paralela con Flor Marcasoli.





Pero esta no es la primera vez que se lo vincula con la bailarina, que supo ser su novia hace muchos años.





Fede y Marcasoli también mantuvieron un vínculo amoroso mientras él estaba con Barbie Vélez





Éste le decía el actor a la bailarina hace dos años:

4 de febrero de 2015





Bal: "Vos sos lo más importante de mi vida".





Marcasoli: "No sé qué pasa entre nosotros. Lo único que sé, es que el tiempo pasa y si no te veo, te extraño. Lo único que sé es que te amo y no puedo dejar de sentirlo".





Bal: "Florencia, nunca voy a poder olvidarte. Dejar de amarte, nunca".

10 de febrero de 2015





Bal: "Tengo mucho para decirte, no sé por dónde empezar. Me arruina todo lo que me decís".





Marcasoli: "Las acciones valen más y creo que está todo dicho. (N. de la R.: adjunta una foto de Barbie Vélez con una gorra de Federico) Sé feliz. Chau".





Bal: "Vos tenías razón. Yo nunca voy a poder sacarte de mi vida, de mi cabeza. Volví a soñar con vos. Sueño casi todas las noches. No sé bien qué hacer, ni cómo manejarme. Veo nuestras fotos como un idiota".