La modelo María Vázquez dio una entrevista a la revista digital de la maquilladora Bettina Frumboli, Beauty File, donde contó sus secretos de belleza y otras curiosidades.





Con respecto a cuánto se cuida, María fue sincera: "Nunca tuve que cuidarme demasiado porque tengo una genética que me permite ser flaca y fibrosa sin mucho esfuerzo. Lo que sucede es que con los años el físico no reacciona de la misma manera, por eso hay que ayudarlo con entrenamiento y alimentación saludable".





Sin embargo, reconoció que hace ciertas cosas para verse aún mejor. "Tomar mucha agua, eliminar las harinas y comer variado aprendiendo a combinar las proteínas e hidratos en cada plato que ingerimos", recomendó.





¿Qué no le puede faltar en la cartera? "Nunca puede faltarme corrector de ojeras en la cartera, pero cotidianamente durante el día no suelo estar maquillada. Si en cambio tengo algún evento de noche, me encanta que me maquillen y llegar lookeada".





Fuente: FTV