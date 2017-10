Festejaron su amor

Morena Rial y Martín Casar celebran su amor. Después de una presentación formal con su padre, la pareja afianzó su relación con dos hechos muy fuertes. Cada uno se tatuó el nombre del otro como símbolo de amor para toda la vida y también apostaron a la convivencia, primero en la casa de Jorge Rial y después solos en un departamento.

"Hoy se cumplen 11 meses que estoy a tu lado y la verdad, no me equivoqué al elegirte. Estoy muy enamorado, sos hermosa, me gustas mucho como mujer. No te das una idea de lo feliz que me haces cada día. Gracias por cada momento juntos, por cada caricia, por cada abrazo, por cada sonrisa, por cada vida", comienza el mensaje que Martín le dedicó a Morena en su cuenta de Instagram.

"No te das una idea de lo hermoso que es despertarme cada mañana y verte dormir en mis brazos. Es algo que no se puede explicar. Te prometí que siempre te voy a hacer feliz y sobre todo cuidarte de aquellas personas que no tienen vida. Voy a hacer que te respeten siempre, aunque te pongas nerviosa cuando les digo que te pidan perdón. Te amo. No quiero perderte nunca. Sos mi otra mitad", finalizó el futbolista que sorprendió a su novia con un ramo de flores, globos con forma de corazón y dos grandes números uno en referencia a los 11 meses que cumplieron juntos.

Morena, y además de compartir fotos de la pareja y del festejo, también le dedicó un tierno mensaje en su cuenta personal de Instagram: "Felices 11 meses al gran amor de mi vida, al hombre que me banca, me defiende, me cuida y me mima como nadie sabe hacerlo. Gracias por ser esa persona que me da paz, que me defiende con su vida, el que me cuida, que me ama como nada. Te amo, mi amor. Gracias por ser mi cable tierra y por permitirme vivir estos 11 meses a puro amor y sin importar el qué dirán... Te amo amor de mi vida. Gracias".





