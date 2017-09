Fernanda Iglesias: "Luli Salazar me bloqueó, debe estar susceptible"

Durante la mañana del martes, Luciana Salazar contó desde su cuenta personal en Twitter que se encuentra "cansada" por la inminente mudanza, a días de convertirse en madre de Matilda, su primera hija.

Embed Cansada y agotada. Dias de mudanza . #sevienematilda — luciana salazar (@lulipop07) 13 de septiembre de 2017

La periodista Fernanda Iglesias le respondió con algo de ironía a la vedette, que no lo tomó bien y la terminó bloqueando de la red social. Obviamente, Iglesias hizo su descargo.

Embed Imaginate hacer todo eso embarazada! https://t.co/SdBTfMg4DK — Fernanda Iglesias (@ferigle) 13 de septiembre de 2017 Embed Me bloqueó Luciana Salazar. Y pensar que yo la descubrí. En fin. — Fernanda Iglesias (@ferigle) 13 de septiembre de 2017 Embed Luciana Salazar se quejaba de lo cansada q estaba por hacer una mudanza. Yo sólo le dije "imaginate hacer eso embarazada". Se enojó. Ufa. — Fernanda Iglesias (@ferigle) 13 de septiembre de 2017

Este medio pudo contactarse con la comunicadora y reveló: "No era mala onda ni nada, que haga lo que quiera, si quiere tener un hijo que haga todo lo posible. Me bloqueó. Debe estar sensible y susceptible porque todo el mundo le pone cosas así, le ponen 'imaginate si laburás 8 horas y tenés que mantener tres pibes'".





"No tengo una relación particular con ella. La conocí en una situación muy extraña cuando recién empezaba. Fui la primera que le hizo una pequeña nota. Después ella empezó a crecer y no me dio más bola. Ella es especial con sus contactos", cerró Fernanda, todavía sorprendida por la actitud de Luli.