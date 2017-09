Felipe Pettinato destrozó a su papá: "Antes de decirme 'mi viejo es un genio', sepan ..."

Este lunes Felipe Pettinato sorprendió con un duro mensaje que escribió en su cuenta de Twitter y luego borró, tal vez, por lo fuerte y chocante que suena cuando la propia sangre tira en contra de uno.

Todo se remonta a la época en que el joven se sometió a un tratamiento que hizo en la clínica del doctor Alberto Cormillot y los rumores surgidos antes de conocerse los detalles de la internación.

"No estuvo internado por drogas, Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come. Entiendo que para ser Michael Jackson tengas que ser delgado, ¡pero dejate de joder!", explicaba el músico. Pero Felipe, salió a desmentirlo. "No es que no comía. Sigo una dieta con batidos de proteínas, carbohidratos y todo bien completo, un multivitamínico", reveló.

Pero hoy, Felipe se mostró agobiado en la red social, tal vez, por una frase recurrente que estaría cansado de escuchar.

"Antes de decirme 'Tu viejo es un genio', sepan que en el peor momento de mi vida me abandonó, y todo mi tratamiento lo pagó @tapettinato", disparó.

Sin embargo, ante el escándalo que se veía venir, Felipe borró el posteo y se disculpó: "Retiro lo dicho, y pido disculpas por haber llamado la atención de algún periodista".