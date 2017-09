Federico Bal compartió una imagen en Instagram practicando surf en Mar del Plata. "Paz", expresó en la foto.





"El jueves estuve en Mar del Plata por el tema de una audiencia que tenía por una cosa del pasado que tenia que aclarar con mi abogado. De paso me encontré con un amigo, Pablo, es como un equipo: `mis amigos de las olas´, como le digo", explicó Fede.





"Me crucé con él, hacía un poquito de frío y le pedí una tabla porque yo no había llevado nada porque fue en el día ida y vuelta en avión. Me llevé mi traje, mis botas y me metí en la playa Carrier, muy local de ahí donde sólo se meten los marplatenses. El mar estaba divino, hago surf desde los 15 años".





Y dio detalles de cómo se encontró y enamoró de su otra pasión: "Empecé a surfear con un profe de Ética del colegio. Veraneaba en Mar del Plata y me invitó con los amigos. jugábamos juntos al fútbol en el colegio. Me invitó a surfear y es como mi sensei del surf, Martín, se llama. Me enseñó los códigos del agua y el deporte hermoso que es, es como una cultura. Cada vez que viajo y puedo tocar el agua es como que la cabeza vuela. Es uno de los deportes más lindos que conocí".