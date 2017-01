El abogado Carlos Nayi denunció a Federico Bal y a dos custodios suyos por el escándalo que protagonizaron el sábado pasado en un local de comidas rápidas de Carlos Paz.





Bal expresó su sorpresa ante la denuncia que radicaron en su contra y aclaró cómo fue el episodio.





"Es una locura que me denuncien a mí cuando no me colé. Tal vez los chicos entendieron que yo me estaba colando. ¿Me pegan a mí y ellos me denuncian? Yo tengo seguridad que me sacaron al toque, están las cámaras de seguridad y mucha de la gente que filmó que se ve que me pegan a mí. Cuando me pegan mi seguridad me llevan al auto y me encierran", afirmó en conversación con el portal PrimiciasYa.





"Después mis amigos empiezan a golpear como cualquier grupo de amigos que me defienden, nada más. Un hecho lamentable y triste, pero la denuncia es una locura. Es un juicio que van a perder. Se ve que en ningún momento yo incito a la violencia", explicó el actor.





"Estoy entrando a comer, piensan que me estaba colando y me pegaron una trompada a mí. Yo soy el agredido. De ahí me sacan al auto para que justamente no entre en ninguna pelea", cerró Bal.