Federico Bal aclaró lo que pasó en el boliche: "Yo no saqué a nadie"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Luego del incidente protagonizado en un local de hamburguesas, que terminó en una pelea generalizada y una denuncia en su contra, Federico Bal fue escrachado en las redes sociales por una mujer que lo acusó de haber generado un nuevo escándalo en Villa Carlos Paz, en este caso en el boliche Keops.





"Fue en la madrugada del jueves. Fede asistió con sus amigos y la gente de seguridad que lo acompaña. Hay una versión que dice que él llegó y no había lugar en el VIP. Esa noche tocaba el grupo de cuarteto La Barra, y Federico es muy amigo del cantante. Y según nos enteramos a través de las redes sociales, una señora contó que cuando llegó Federico, gente de seguridad del boliche les pidió a otras 14 personas, que habían pagado por estar ahí, que se retiraran para darle lugar a Bal, sus amigos y sus agentes de seguridad", reveló un periodista desde Carlos Paz en el móvil de "Desayuno Americano".





"Esto molestó muchísimo y comenzaron los insultos. Y hubo una especia de escaramuza con los guardaespaldas de Federico", agregó luego.





En tanto, desde su perfil de Facebook, Silvia Martire, una mujer que al parecer fue testigo de lo sucedido, escrachó al actor: "Una vez más, Fede Bal ocasionando disturbios en Carlos Paz. Esta noche, en Keops. Repudiable el accionar de la gente de seguridad y los dueños de la disco".





"Cansada de los pelotu... que se creen superiores porque tienen 15 minutos de fama. Que tus matones te ayuden a bajar del pony, Fede Bal, porque la caída va a ser fuerte", agregó la mujer, quien pidió que el hijo de Carmen Barbieri sea declarado "persona no grata".





Primicias Ya se comunicó en exclusiva con Federico Bal quien aclaró lo que pasó: "Están armando un mundo de algo que fue una estupez. LLego al vip de Keops con mis amigos a ver La Barra y el hijo de la mujer que escribe esta carta en Facebook, creo que era él, me empieza a decir: ¿qué miras paje..? Andate de acá paje...".





Luego agregó: "Cuando me dice eso le digo ¿porqué no ves a la banda y me dejás de joder? Ahí me contesta: porque me caés mal... Le dije a mi seguridad ahí que no quería tener problemas, que no haya ni una agresión. el pibe me siguió mirando y boqueando. El dueño, Franco, con los de seguridad, que miraron todo, los sacaron del VIP y nos empezaron a tirar hielo y botellas de energizante. Quedó todo ahí. después la mujer puso en facebook esa carta. Yo no saqué a nadie. entré a un lugar y me molestaron".