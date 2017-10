Fede Bal y Laurita Fernández, destrozados por el jurado del Bailando

"No estuvo tan acertado las imágenes que eligieron en el croma. Me pareció muy infantil la elección de los personajes. No estábamos acostumbrados a verlos en planos fijos", disparó Pampita con su voto secreto.





RITMO LIBRE Fede Bal y Laurita Fernandez con PANTALLA VERDE Bailando 2017



Moria Casán se apiadó de los participantes y les regaló un 4, aunque los mató con la devolución: "Me parece que fue muy presuntuoso. Han sometido a todo el elenco a algo aburrido".





Marcelo Polino les clavó un cero (0): "A veces toman decisiones equivocadas. Un disgusto ver los hilos de los títeres. Dio bizarro".