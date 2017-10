Fede Bal: "Tengo muchas ganas de ser papá"

"Tengo muchísimas ganas de ser papá, veo a Laura como una gran madre", confesó Federico Bal en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.En entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli, y luego de los rumores de embarazo con Laurita Fernández, afirmó que "tengo muchísimas ganas de ser papá, la veo como una gran madre a Laura, la veo como la mamá de mis hijos". "Pero no es algo que hablamos ahora, porque estamos los dos trabajando mucho", aclaró de inmediato.

En este sentido, explicó el origen de los rumores de embarazo: "La acompañé a Laura a un sanatorio porque trabaja mucho, se levanta muy temprano y se había quedado sin voz. Entonces la acompañé a que le dieran una inyección, porque se sentía mal", relató.

Al tiempo que admitió que "nosotros ya sabíamos que iban a empezar los rumores, porque todos ahí ya pensaban que era el embarazo, de ahí salió el rumor y yo a propósito le comentaba a la gente, estamos esperando familia".

Por otra parte le respondió a su novia, quien dijo que "si no estuviera el Bailando no habríamos vuelto", y sostuvo que "lo que ella piense es cuestión de ella, yo creo realmente que si el Bailando no hubiese estado en nuestra vida, yo me las hubiese ingeniado para aparecer y generar esa nueva oportunidad para que ella se diera cuenta de mis ganas de querer estar con ella y me diera otra oportunidad". "Yo creo que nuestra relación estaba escrita, que volviéramos a tener esta oportunidad estaba escrito, yo sabía que mi relación con ella no terminaba así", señaló durante el ciclo radial Por Si Las Moscas.

En otro orden de cosas se refirió a su participación en el Bailando y analizó la repercusión de sus performance en el jurado: "Personalmente y objetivamente creo que Laura (Fernández) hoy es una de las mejores bailarinas del certamen, yo trabajo mucho y Matías (Napp) es uno de los mejores coreógrafos hoy en Argentina". Así, al ser consultado acerca de cómo se siente ante la exigencia de los jurados del certamen de Showmatch, contestó que "es lógico que el jurado nos mida con una vara más alta".

Sobre el "ritmo libre" adelantó que "Bailamos con 4 personas más en el ritmo libre, apostamos a un cambio, a algo que no se hizo nunca en el Bailando". "Es una apuesta jugada, pero estamos para darnos los gustitos, uno nunca sabe cómo puede terminar, no hay grises en el ritmo libre", anticipó.

Por último sobre los proyectos para la temporada de verano, adelantó que "tengo propuestas para el verano, una en Mar del Plata y otra en Carlos Paz, lejos de ella, pero bueno, tendré que viajar todos los lunes para poder verla".