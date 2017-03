Luego de blanquear la relación Fede Bal y Laurita Fernández comienzan a mostrarse juntos. Este lunes, los tortolitos dialogaron en Intrusos, donde hablaron por primera vez de la relación y se encargaron de dejar bien en claro que el amor comenzó mucho después del Bailando.

"Estamos tranquilos, tratamos de vivir la vida. Cuando hablamos sabíamos que nos exponíamos a todo esto, a las conjeturas y las críticas. Ahora muchos van a decir: '¿Vieron? Están juntos hace dos o tres años, teníamos razón'", explicó Laurita

Y agregó: "Pero las cosas no son así. Hoy es hoy y hace un año la situación era otra. Yo lo fui conociendo, me encanta y nada más. Sé que sería mucho más fácil si saliera con otra persona, pero me pasa con él y vale la pena".

Luego, cuando a Federico le preguntaron si estaba enamorado de Lauritael actor no se anduvo con vueltas y contestó abiertamente: "Mucho. Si 'Intrusos' o los que sean quieren hacer cuentas de cuando empezamos, que las hagan, los únicos que saben lo que pasó somos ella y yo, ustedes hay un montón de cosas que desconocen".

