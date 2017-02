Extravagante look

La modelo argentina Sofía Zámolo tiene muchísimo éxito en el exterior. Su belleza la llevó a codearse con figuras importantísimas del mundo de la moda. De hecho, el año pasado desfiló para la Semana de la Moda en Nueva York.





La modelo enamoró a los diseñadores de una de las marcas más reconocidas internacionalmente: Tommy Hilfiger. Para conocer la nueva colección, Sofi viajó a Los Angeles, California, y asistió al desfile. Todos se sorprendieron al verla llegar, ¡eligió un look un tanto extraño! Sin dudas, no se inspiró en la esencia de la marca para crear su outfit!





Embed Y de repente hizo mucho frío....❄️ And suddenly ❄️ Total Look @tommyhilfiger #tommynow #tommyxgigi #tommyland ❤ @tommyxgigi #soloparaentendidos Una foto publicada por Sofia Zamolo (@sofiazamolo) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 7:34 PST





Sofi lució un vestido de mangas largas y volados, de color rosa y con arabescos en tonos marrones, al que le añadió un lazo rojo en la parte superior. Lo completó con unas botitas de caña media de gamuza, en color rojo, con broches plateados. Además, lució una especie de coronita con plumas blancas y piedras verdes. Como si esto no fuese suficiente, le añadió al outfit un abrigo rojo de lana y completó el look con un chaleco de piel sintética negro, rojo y blanco. La cartera, por suerte, es negra... ¡Pero no se privó de la cadena dorada!