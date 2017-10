Explicó todo

Luego de la ruptura de su relación a principio de año, Laurita Fernández y Federico Bal decidieron apostar nuevamente al amor y hace un par de meses que están otra vez juntos.





En diálogo con Agarrate Catalina, la bailarina confesó qué motivó la unión de la pareja: "Yo creo que si no nos hubiésemos visto más en la vida, hoy estaríamos cada uno por su camino y por lados diferentes. El baile, el estar cerca, el compartir algo que yo amo hacer, el roce, vernos 4 o 5 horas por día y él que la remo... creo que tuvo mucho que ver en nuestra reconciliación".





Respecto a cómo se organizan para verse de cara al verano 2018 según los trabajos de cada uno, la ex novia de Federico Hoppe contó: "Fede seguramente se vaya a hacer temporada a Carlos Paz y yo me quedo a hacer Combate y radio. Entonces tengo mi verano pautado acá en Buenos Aires. Estamos en esas charlas. Cuando él defina qué va a hacer, me encantaría que haga temporada acá pero igual lo voy a apoyar y a acompañar en lo que decida".