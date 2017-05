Esteban Prol: "Casi voy preso por robar un cactus"

Esteban Prol reveló en diálogo con De caño vale doble por Radio 10 una desopilante historia por la que casi termino preso por un motivo insólito.





"Eran las 4 de la mañana. Salí a cenar con el elenco de la obra que estaba haciendo. La pasamos bien, tomamos. Fuimos al hotel. Subo a mi cuarto y me mandan un mensaje de que habían abierto una cervecería y había dos por uno. A las cuatro y media estaba ahí. Dije 'tomo algo y me voy'. El 'tomo algo' en el dos por uno no existe. Todos nos invitábamos todo y se hizo más largo", inició.





"A mitad de la noche una productora dijo 'quiero un cactus'. ¿Cómo conseguís un cactus a las 4 de la mañana? Fuimos todos a agarrar un cactus pequeño que estaba en la parte de afuera de un negocio cerrado. Salimos y había un patrullero. Vino un comisario y nos dice 'ahora se dedican a los arreglos florales'. Casi termino haciéndole Reiki en el hombro al sargento para no que no vayamos en cana. Se nos pudría la gira", concluyó.