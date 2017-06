Esteban Lamothe contó los motivos de su separación de Julieta Zylberberg

Serio, por momentos sin ocultar cierto fastidio por los rumores. Así se mostró Esteban Lamothe luego de que se confirmara su separación de Julieta Zylberberg, su esposa durante diez años y con la que tiene un hijo.





América TV de la tristeza que siente en este momento y volvió a negar las versiones que lo vinculan con El actor habló con un ciclo dede la tristeza que siente en este momento y volvió a negar las versiones que lo vinculan con Griselda Siciliani





"Es un momento de tristeza, de dolor. No me interesa para nada compartir detalles de mi vida privada, pero entiendo que soy actor, que soy famoso", afirmó Lamothe para explicar que lo motivó a romper el silencio.





"Me estoy separando porque tengo diez años de pareja, no por Griselda. Con Griselda ni estuve, ni estoy, ni voy a estar. Si me quieren seguir en los próximos meses, síganme, se van a dar cuenta solos", agregó luego, como molesto por un rumor que en estas horas volvió a cobrar fuerza.





En ese sentido, no obstante, aseguró que no hay terceros de por medio, ni de su lado ni del de Julieta."Es una separación de común acuerdo, con cariño, con amor, con respeto porque tenemos un hijo. No es que me fui de mi casa a los gritos, pegando un portazo. Es una separación para ver qué nos pasa, pero sin terceros en discordia", concluyó.