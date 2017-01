Está orgullosa

En una entrevista exclusiva, Carina Zampini contó cómo será "Despedida de solteros", que se estrena este domingo a las 22 por la pantalla de Telefe.

El ciclo que conduce junto a Marley tendrá doce parejas con un mismo objetivo: casarse. Los participantes deberán atravesar más de cien días viviendo separados en dos casas y así desafiarán su amor.

"Es mi segunda incursión como conductora y me divierte. Me gusta mucho pero todavía estoy aprendiendo bastante día a día. Me siento muy confiada porque está Marley, él es un número uno", señaló Carina.

"Es un formato creado acá y tiene todos los condimentos que tiene que tener un reality para captar la atención de los televidentes. Estoy muy agradecida al canal por la oportunidad que dan de estar en este proyecto que es el más importante que tiene Telefe", destacó la también actriz

Sobre su nuevo compañero de trabajo, indicó: "Marley es muy generoso, tiene una energía muy agradable. Es una persona que no le podría caer mal a nadie. Y trabajar con él es un orgullo para mí".

Al ser consulta sobre su salida de "Morfi" y si este año tiene planes para volver a actuar, manifestó: "Pronto volveré a la actuación. Pero mi participación en Morfi terminó porque ya sabíamos hace meses que diciembre era el último mes, pero entendía que para mí ya era un ciclo cumplido y que tenía que tener un fin. Fue un ciclo muy lindo y que todo me sirvió para sumar y aprender. Y yo también ya le había dado todo y sentía que ni tenía más para aportar y estaba bien terminar el ciclo ahí. La idea era volver a la ficción o al teatro aunque primero quería tomarme unos meses de vacaciones. Pero el canal me hizo esta propuesta y me encantó. Me pareció interesante sumarme a este nuevo desafío para seguir aprendiendo".

Más allá de la gala de estreno del domingo, el reality del amor se proyectará de lunes a jueves, a las 23, y los conductores estarán acompañado por los psicólogos Bernardo Stamateas y Gabriel Cartaña, Fabián Medina Flores y Connie Ansaldi.

Ivana Nadal oficiará de coach de los concursantes dentro de las casas, para ayudarlos a cumplir con las consignas de los distintos juegos propuestos para el día a día, que incluye la organización de fiestas.

Fuente: PrimiciasYa