Espectacular figura

Quién podría negar lo DIOSA que es Rocío Guirao Diáz (32)? A cinco meses de haber sido mamá, la modelo logró una meta muy compleja para casi todas las mujeres: recuperar su figura inmediatamente.

Orgullosa de sus curvas, Rocío se paseó por Punta del Este y ocasionó ¡unos cuántos suspiros! Sin embargo, en vez de guardar bajo llave la receta para verse ASÍ, la compartió en un mano a mano con la revista Pronto. ¡Tomemos nota!

Pronto: ¿Cómo hiciste para recuperar tu figura luego de dar a luz a Roma?

Rocío: Cuando nació la beba esperé los treinta días que me recomendó el médico y volví a entrenar como hice toda mi vida.

P: ¿Cuál es el secreto para tener esa cola?

R: Hago un poco de crossfit, gimnasia funcional y musculación en un gimnasio. Es una combinación de esas tres cosas.

P: O sea que estás gran parte del día entrenando.

R: Entreno prácticamente todos los días, pero un rato, no mucho. Esa es la fórmula para llegar bien al verano. El secreto es todo el ejercicio que hago.

P: ¿Y también te cuidás con las comidas?

R: No, porque entreno un montón y eso me permite darme el lujo de comer lo que tengo ganas.

P: ¿Sos de tener antojos?

R: No. Obviamente intento no comer muchas grasas, pero tampoco me privo. Si me dan ganas de comer algo rico lo hago sin culpa porque para eso me muevo tanto.

Embed Inmaculado sábado Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 12:14 PST