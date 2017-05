Florencia Marcasoli está apuntada como la tercera en discordia en la ruptura de Federico Bal y Laurita Fernández. La bailarina estuvo en el piso de "Los Ángeles de la mañana" para referirse a los chats íntimos que difundió Ángel de Brito, donde Marcasoli habla con Bal.





Resulta que esas conversaciones privadas habrían sido enviadas al conductor por Esteban Morais, el novio de Florencia, que se mostró furiosa con Bam Bam por esta actitud.





Embed

Esta habría sido la conversación entre Flor y Fede.





- Federico: ¿Flor, cómo estás? ¿Andás por ahí? - Florencia: Hola Fede. Bien, ¿vos? - Fede: Bien Flor. De gira, en el micro. Me pidieron tu teléfono, un tipo de Salta, te quiere llevar a un boliche. - Flor: ¡Qué bueno! Me alegro. Si, pasale mi celu. Hoy justo me escribió uno, no sé si será el mismo. - Fede: Se lo paso, dale. ¿Cómo está tu pierna? - Flor: ¿Vos cómo estás? ¿Va bien la gira? ¡Qué lindas las giras! - Fede: Tenés que ponerte esa crema que yo uso en la frente. Son lindas las giras si estás acompañado. Yo estoy muy solo. Hay que tener cuidado con el tema de los pagos y demás. - Flor: Claro, por eso te preguntaba. Hay cada uno. Gracias Fe. - Fede: Sí, son lo peor Siempre con cuidado. Gracias, Flor. - Flor: Me alegra saber de vos y saber que estás bien. Que todo siga así. Besotes. - Fede: Cuidate de tu compañía. Hacete siempre respetar. - Flor: Siempre trato de hacerme respetar. Lo que le toca al otro no depende de mí. - Fede: Te lo digo porque te conozco y sos una buena mujer. Siempre pienso en vos. Pero a veces dudo en decírtelo porque la otra vez me mandaste a la m... - Flor: Porque nunca te la jugaste así por mí. Y me dio bronca. - Fede: Fui tu novio dos años y me la jugué por vos en muchas cosas. Tal vez nunca por TV. Pero eso es toda una mentira. Lo que uno siente de verdad no sale por la tele.

"Me molesta que me revise las cosas, que exponga eso, es mi teléfono, son mis cosas. Yo una vez lo hice y me arrepentí, pedí disculpas. Me veo otra vez envuelta en esto. No es la carrera que yo quiero hacer, por eso me duele", dijo al aire y luego se quebró. Mirá.