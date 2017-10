Encontró al hermano

Ricky Martin encontró a su hermano tras el huracán María, quien estuvo seis días incomunicado tras el paso del fenómeno climatológico por Puerto Rico. Aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

El propio protagonista explicó que no estuvo desaparecido sino que las comunicaciones fuera de la isla eran imposibles tras la devastación que dejó el huracán.





"Tras el huracán, las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal. No pude hablar con nadie. Seis días después, mi novia, Yanira Rodríguez, consiguió un poco de cobertura y entonces contacté con Ricky. Pero no es cierto eso de que haya estado desaparecido, simplemente fue un problema de la red. Ya pudimos vernos y abrazarnos. Estoy bien y a salvo", aseguró Eric.





"Mi apartamento, gracias a Dios, no quedó muy dañado. Pero las cosas van bien lentas en Puerto Rico. La red eléctrica se recuperó sólo en un 7%, el 45% de la población sigue sin agua, muchas casas están sin luz y hay largas colas tanto en los bancos, para sacar dinero, como en los supermercados, muchos desabastecidos", agregó el hermano de Ricky.