En la alfombra roja del Festival de Viña

Con la seguridad que la caracteriza, taconeando y con mucha actitud, Lali Espósito caminó la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña del Mar, que empieza este lunes, finaliza el sábado y recibirá a artistas de la talla de Los fabulosos cadillacs, Sin bandera, Isabel Pantoja, Olivia Newton-John, Maluma y J Balvin, Marama y Rombai, entre otros.





La pop star argentina, cuyo fandom fue el responsable de que #LaGala sea trending topic, también se presentará ante "El monstruo" en la fecha final, pero su principal rol en la fiesta de la música transandina será el de jurado... ¡Pero vamos a LO IMPORTANTE! ¡El look que llevó la morocha y que se llevó todos los flashes de los paparazzi y el público presente!





Lali deslumbró con un vestido negro con encaje, transparencias y un corte lateral muy sexy. "Es de una diseñadora israeli que se llama Julie Vino, me lo traje de Israel y esta me pareció la perfecta ocasión para estrenarlo", contó la estrella a un medio de Chile. Juanma Cativa fue el encargado de crear un look wet en el pelo de Lali mientras que Maru Venancio fue la autora del styling y el makeup.





Embed La noche de anoche #LaGala #Viña2017 #team Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 8:55 PST Embed #LaGala #viña2017 @elfestivaldevina Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 6:28 PST