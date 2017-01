Daniel "Tota" Santillán sigue sumando escándalos a su curriculum. Mientras lleva adelante el espectáculo teatral Revistota en Mar del Plata, su vida personal se ve cruzada por la violencia de género y una separación bastante peculiar.

Sol, desde ahora su ex esposa, lo denunció por "amenazas coercitivas" y por eso no puede ver a sus hijas de 5 y 6 años desde el 22 de agosto del año pasado. Según aseguró él, "está todo en manos de la Justicia, que aceptó que le hicieran pericias psicológicas a Sol".

La situación, en tanto, se volvió bizarra en estos días con la revelación del conductor, quien dijo que ella decidió terminar con la pareja vía Whatsapp. Además, lo dejó por la chica de la limpieza que trabajaba en su casa.

"El año pasado me tuve que ir de mi casa y me dieron un monoambiente de un amigo, y ahora tengo que dejarlo. Hay mucha maldad, aunque Sol no es así ni nunca lo fue", dijo Santillán.

El divorcio aconteció el año pasado y la revelación de la Tota, hecha a la revista Pronto, fue más allá: "Nos separamos cuando descubrí que mi mujer tenía una relación con ella. Le conté mis sospechas a mi suegro. Se rió sarcásticamente y me dijo que no me preocupara, que yo iba a encontrar a otra mujer. Para él puede ser que todo pase, pero para mí es amor puro", dijo.