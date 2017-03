Emma Watson hizo una revelación muy extraña sobre su vello púbico

Recientemente la actriz de 26 años conversó con Into the Gloss y reveló algunos detalles bastante íntimos sobre sus hábitos higiénicos. Unos que jamás esperamos escuchar.





"Tomo un baño cada día de mi vida. Y si puedo tomar dos o tres, maravilloso", dijo. "Nada terrible sucederá en la tina, así que siempre encuentro tiempo para eso. Puedo tomar una llamada telefónica en la tina, cualquier cosa".





Y sobre sus tipos de baños preferidos aseguró que recomienda las sales de epsom y aceites, "menta, corteza, y la aquinácea y el jengibre". Esto además de "baños de leche con pétalos de rosa inspirados por Cleopatra".





Pero luego la conversación dio un giro más privado y Watson aseguró, "Me he decolorado el labio superior desde que tengo nueva años. No lo hago muy a menudo, pero lo hago. Está eso, y uso Fur Oil. Uso eso donde sea, desde la punta de mi cabello hasta mis cejas y mi vello púbico. Es un maravilloso producto para todo tipo de propósito". (eonline)