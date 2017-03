Emma Watson demandará al hacker que filtró sus fotos íntimas

Emma Watson demandará al hacker que publicó fotos en malla, sin su consentimiento.





Un vocero de la actriz de La bella y la bestia dijo que las imágenes fueron tomadas en una producción de fotos que Emma hizo con un estilista hace un par de años atrás. "No son fotos de desnudos", comentó. "Ya fueron instruidos los abogados y no vamos a decir más nada", agregó en un portal estadounidense.





Watson había sido objeto de críticas luego de aparecer en topless en la revista Vatiny Fair por (supuestamente) contradecirse con su ideología feminista.





Algunos usuarios de redes sociales dijeron que los contenidos filtrados se encuentran alojados en la "web oscura", una red cifrada que permite intercambiar información y servicios ilegales sin identificarse. Otros, dicen que tiene que ver con el tablón 4Chan, un espacio donde los mensajes anónimos se borran tras ser enviados.





"No entiendo qué tienen que ver mis pechos con el feminismo. Para mí esto revela cuántas ideas equivocadas hay sobre el feminismo. El feminismo es dar poder de elección a las mujeres. El feminismo no es un palo con el que golpear a otra mujer. Es libertad, liberación, igualdad. De verdad que no entiendo qué tienen que ver mis pechos con esto. Es muy confuso. Estoy confusa y mucha gente también", contestó en ese momento.