Emma Stone se siente inspirada

Mientras atravesaba un túnel del Estadio Arthur Ashe junto a Billie Jean King, Emma Stone se maravilló del tamaño de la cancha principal del U.S. Open. Pues pese a estar acostumbrada a la fama, sus terrenos suelen ser platós de cine privados o el íntimo público de un programa de televisión.





King, en cambio, está familiarizada con el amplio centro del tenis en Queens, Nueva York. Después de todo, la cancha principal lleva su nombre.





Al hacer "Battle of the Sexes" ("La batalla de los sexos"), una nueva película sobre el famoso partido de 1973 entre King y Bobby Riggs (Steve Carell), Stone se sintió tanto deslumbrada como un poco celosa por los foros en los que King abogó por el deporte y los derechos de las mujeres. El mismo año del partido, King ayudó a que las mujeres recibieran el mismo premio monetario que los hombres en el U.S. Open.





En el tenis las líneas son claras, el marcador es definitivo y su victoria fue emblemática.





"Simplemente es una conversación más larga en la industria del cine", dijo Stone en una entrevista poco después de ver con King la final femenina del torneo de este mes, en la que Sloane Stephens se llevó el trofeo.





"Cuando veo un partido de tenis, independientemente de quién gana al final, el premio monetario debería ser el mismo", añadió. "Existen tantos factores cambiantes en cuanto a cómo esto se decide en cada película, pero sin duda las cosas tienen que cambiar".