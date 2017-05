Eminem demandó al partido político por el uso de un tema suyo

El rapero estadounidense Eminem llevó a la corte al gobernante Partido Nacional de Nueva Zelanda por violación de los derechos de autor por el uso de la melodía de "Lose Yourself" durante la campaña electoral de 2014.



La jueza Helen Cull, que lleva el caso adelante, sostuvo que espera que el anuncio de su decisión "no se demore muchos meses", aunque no será revelado al público en su totalidad, señaló el portal de noticias Stuff citado por la agencia de noticias EFE.



El sello del músico, Eight Mile Style, interpuso el reclamo al considerar que la melodía del tema "Eminem-Esque", escrito por Michael Cohen y que la formación política utilizó en campaña, está sacada de "Lose Yourself", un éxito de Eminem de 2002, al tiempo que argumentó que nunca autorizó al Partido Nacional a utilizar esa melodía y que su uso viola derechos de autor.



En el caso de que el Partido Nacional fuera obligado a pagar por el uso de "Eminem-Esque" se mantendrá la confidencialidad de los detalles de los argumentos, y la cuantía o los acuerdos en el caso de una violación de derechos de autor.



En tanto la prensa neozelandesa publicó que los demandantes podrían haber pedido al Partido Nacional una indemnización de un millón de dólares.