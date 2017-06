El video del supuesto affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt

Luego de mostrar varios chats que dan cuenta de la presunta infidelidad de Diego Latorre (47) a su mujer, la panelista Yanina Latorre (48); el periodista Topo Rizzo filtró en las últimas horas un polémico video en el que se ve a quien parece ser el ex futbolista junto a Natacha Jaitt (41), la mediática indicada como la tercera en discordia de este culebrón botinero.

Todavía hay más. Es que, luego de acomodarse en lo que parece ser el dormitorio de la morocha, también se ve a supuestamente Latorre con el torso al desnudo en la cama de la conductora de la radio Mega (FM 98.3). ¿Qué sucedió después de ese momento? Por el momento eso no se sabe ya que la grabación termina justo cuando aparentemente comienza la acción.

En los chats que se dieron a conocer en las últimas horas, el periodista de Fox Sports le insiste una y otra vez a su presunta amante con fijar el encuentro en su casa. Pero ante la negativa de ésta, los "amantes" terminan coordinando la cita en un albergue transitorio cercano a la casa de la morocha.

"Los viernes no trabajo, ¿puede ser a las 7.30 en tu casa?", le habría contestado entonces el ex delantero de la Selección Argentina. Pero la morocha lo paró en seco: "En casa no, telo. Al toque acá cerca, el gerente es amigo, todo bien, entramos por atrás".