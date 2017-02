El veneno de Verónica Ojeda contra Rocío

Sigue la guerra mediática entre las mujeres que supieron compartir intimidad con Diego Maradona: esta vez, las protagonistas son Verónica Ojeda y Rocío Oliva, ex y actual del Diez, respectivamente.



Ojeda, la madre del hijo menor del exfutbolista, escribió un descargo en su cuenta de Twitter dedicado a la novia futbolista del ídolo popular, con razón del cumpleaños de Diego Fernando.



El niño cumplirá 4 años el próximo 13 de febrero, pero Verónica contó en su declaración en las redes sociales que Oliva lo quiere festejar un día antes, el 12.



Estas fueron las palabras que utilizó la mamá de Dieguito; sobre el final, ironizó sobre la supuesta relación oculta de Rocío con la Mona Jiménez...



"Me enteré que la novia del padre de mi hijo quiere hacer el cumpleaños de Dieguito Fernando el 12/2, un día antes de su cumple! Trae mala suerte festejar un día antes. Pero hay una sola verdad, que ella no quiere a mi hijo por eso quiere que tenga un año de mala suerte. Lo único que falta ahora es que lo contrate a la Mona para que haga el show".