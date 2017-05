El topless de la hija de Michael Jackson causó un revuelo bárbaro

Paris, la hija del fallecido cantante Michael Jackson , está en el centro de atención por publicar una foto suya en topless en las redes sociales.





"Estar desnudo es parte de lo que nos hace humanos. A mí me ayuda a sentirme más conectada", afirmó en su publicación la única hija del "Rey del Pop", quien recibió críticas por parte de algunos de sus seguidores.





En la fotografía en blanco y negro, la joven de 19 años aparece semidesnuda y sentada sobre un sofá en una terraza fumando un cigarrillo.





paris-jackson2.jpg





"Si alguien se molesta lo entiendo y animo a que deje de seguirme, pero no me disculparé por ello. Esto es lo que soy, me niego a esconderme, y mantener mis creencias en secreto. Cada quien tiene su opinión", concluyó Paris en su extenso mensaje en Instagram.