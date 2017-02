El secreto de belleza de Lola Ponce

Lola Ponce está casada con el actor mexicano Aaron Díaz (34) y tienen dos pequeñas hijas, Erin (3) y Regina (2). Como casi todas las personas, la famosa pareja aprovechó la temporada y se instaló en las Islas Caimán para disfrutar de un período de relax.

Entrevistada por la revista Caras, la artista internacional se animó a un ida y vuelta de lo más variado.

Caras: ¿Cómo combaten la rutina a la hora de hacer el amor?

Lola: No la dejamos entrar. Pero quizás porque cada uno de nosotros no es rutinario por naturaleza, entonces esa química jamás se pierde. Nos ayudan tantos viajes, trabajos diferentes. ¡Nada de aguas quietas por aquí!

C: ¿Tenés algún nuevo training, alguna dieta específica o algún beauty tip que puedas compartir?

L: Nunca seguí una dieta, sólo como sano. Nada de fritos, no fumo. Hacemos muchos jugos de fruta y verduras. Uso cremas hidratantes en la piel todos los días y tomo sol únicamente con protección".

C: En otra nota dijiste que tu marido quería buscar el tercer hijo, ¿están haciendo los deberes?

L: La maternidad no me deserotiza. Hacer el amor no es un deber, es una gimnasia natural. ¡Nuestro mejor secreto de belleza!