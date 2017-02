El romántico y extraño regalo que recibieron Gigi Hadid y Zayn Malik

Como una de las parejas del momento es Zayn Malik y Gigi Hadid.





Pero... ¿se los imaginaban unidos en una lata de porotos?





Así es, la modelo mostró a través de su cuenta de Snapchat el romántico y extraño particular regalo que recibieron por parte de una marca que quiso homenajear su relación con el cantante.





Se trata de unas latas enviadas por una compañía de alimentos con sus nombres grabados.





"Gigi & Zayn's Beanz", dice la etiqueta. Incluso, modificaron el slogan a "There's never bean a love like this". Un chiste lingüístico que juega con el parecido sonoro entre poroto (bean) y 'ha habido' (been). Es decir la frase podría leerse "nunca ha habido un amor como este"





Aunque a muchos pueda parecerle raro, y hasta cursi, se trata de una atención luego de que en septiembre, durante una entrevista con London Evening Standard, Gigi se declarara fan del producto luego de que su novio se los mostrara: "Estoy encantada con los porotos Heinz horneados en la mañana, sí y Z cocina mucho", dijo. "Él hace un curry brillante, el pollo de mantequilla es su plato de autor."





Y agregó :"¡No se preocupen, él está representando muy bien a los chicos británicos!".





