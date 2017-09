El Pollo Álvarez y Pico Mónaco conducirán un nuevo "Feliz domingo"

Juan "Pico" Monaco y Joaquín "El Pollo" Álvarez se embarcarán en una nueva aventura televisiva y desde el sábado próximo se pondrán al frente de "Por una moneda", un programa de entretenimientos sabatino en el que seis colegios competirán por la pantalla de El Trece por un viaje de egresados a Bariloche.

No es la primera vez que el recién retirado tenista profesional y el conductor, quien fue hasta hace poco la figura visible del "reality" "Combate" (Canal 9), comparten la conducción en la pantalla chica. Hace tres meses que caminan juntos el estudio de Kzo, un canal que está al aire desde el 22 de mayo último y en el que ambos junto a Mariano Zabaleta construyen "Con amigos así", un ciclo de humor y actualidad que va de lunes a viernes.

"Ese programa habla un poco de nuestra esencia. Ahí es donde nació la relación que tenemos delante de cámara, pero más allá de eso tenemos una amistad de años, nos llevamos bien y hacemos muchas cosas juntas", cuenta "El Pollo" en diálogo con Télam, sobre la relación que mantiene con su coequiper.

Esta producción de Kuarzo Entertainment Argentina, que reúne nuevamente a esta prometedora dupla de conductores, estará al aire todos los sábados de 19.30 a 21 y además tendrá la participación de Rochi Cuenca.

Entre los juegos que propone "Por una moneda" se destacan el desfile de los abuelos, la participación de las madres en carreras de posta, cámaras ocultas realizadas por los estudiantes, adivinanzas, las valijas del terror y, además, "Pico" desafiará a los estudiantes en una cancha de tenis.

"Los juegos van a ir cambiando a medida de que la televisión lo indique, porque tiene que ver con los números y con lo que a la gente le guste. Tenemos más de 20 juegos pensados y para este sábado armamos una rutina que creemos que va a funcionar. En uno o dos juegos, el televidente va a poder decidir a través de las redes y de forma gratuita quien ganó y quien no", anticipa en nota con la agencia Télam quien de forma vertiginosa y a la par de su carrera deportiva , fue ganando popularidad en el ambiente.

-¿Qué propone este nuevo proyecto televisivo?

Joaquín Álvarez: Es un programa de entretenimientos que tiene como objetivo final que uno de los seis cursos de los colegios se gane el viaje de egresados, pero en el medio hay mucho entretenimiento, muchos juegos que involucran a los chicos, familiares, profesores, desfile de abuelas, no es solo para el público, es también para el piso.

-Es inevitable compararlo con "Feliz domingo"...

JA: Trato de no compararlo con ningún programa. Es inevitable, para los que somos contemporáneos de "Feliz domingo" pensar en esa esencia de juegos y viajes, pero "Por una moneda" tiene juegos de cualquier índole y al final, el equipo que reciba más monedas va a tirar una especie de tejo y quien más cerca deje la moneda del sector final, va a ganar el viaje.

-Ambos están en boga por determinadas circunstancias, ¿cómo manejan la exposición de su vida privada en los medios?

JA: No lo manejo de ninguna manera, trato de bajar lo máximo que puedo el perfil o si tengo que conocer a alguien esconderme porque no es algo que me guste, me parece muy machista cuando me dicen "el depredador" porque todo es de a dos y no es algo que me pone orgulloso, pero si es necesario, por lo que se está construyendo, me cuidaré.

JM: Antes era mucho más introvertido con la prensa no deportiva porque no quería que mi carrera se vinculase con cosas que pasen fuera de mi vida profesional, no exteriorizaba para que no se desvíe mi mente o la gente, y siempre lo manejé de esa manera. Después de terminar de jugar al tenis me liberé de muchas cosas. Estoy con Carolina (" Pampita " Ardohain) y creo que somos una de las parejas más expuestas de la Argentina, y mucha gente se interesa, siempre tiran buena onda y me llenan de cariño y yo agradezco pero también mucha parte de la prensa hace su trabajo y tengo que responder, hay muchas cosas que hoy tengo que exteriorizas y para mí es un deber ser respetuoso con la gente que trabaja en los medios.





-"Pico", ¿qué diferencia encontrás entre este nuevo mundo y el del deporte?

JM: La gran diferencia es que yo cuando jugaba al tenis manejaba todo, sabía lo que estaba haciendo y tenía en control. Nunca me superaba el escenario. Ahora tengo que ir aprendiendo el día a día. Me respaldo mucho en el "Pollo" y en Mariano, pido consejos, tengo que aprender a mirar a cámara, a ser yo y no tratar de ser un personaje, eso es lo que más le va a gustar a la gente, no tengo que llevar un rol por cumplir. Por ahí lo que se extraña es la adrenalina de jugar un partido muy importante, de poder llegar a ganar un torneo, la satisfacción de alcanzarlo es difícil de conseguir pero nada más, vivo sin el rigor de ser un deportista profesional.