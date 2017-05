El Pollo Álvarez: "Estoy cansado que se inventen cosas con Laurita"

Laurita Fernández y Joaquín "El Pollo" Álvarez se ven envueltos nuevamente en rumores de algo más que compañeros de trabajo.





Desde las redes sociales, ambos fueron tajantes sobre este tema y aclararon los nuevos trascendidos.





Embed Basta ✋ — Pollo Alvarez (@polloalvarezok) 29 de mayo de 2017



Embed Cuántos inventos dicen algunos con tal de tener noticias diferentes a los demás.. que poco creíbles se vuelven ♀️♀️ — Laura Fernández (@laufer4) 29 de mayo de 2017



El portal PrimiciasYa.com habló El Pollo quien se mostró cansado de estos rumores.





"No sé quién está detrás de todos estos rumores hace tanto tiempo. No sé quién los genero pero son mentira. No estuve con Laura, no estoy, ni vamos a estar. Somos compañeros de laburo y ya", comentó Álvarez.





"Estoy medio cansado que se inventen cosas con nosotros. No somos más que buenos compañeros de laburo, no hay nada más que eso. No sé porqué dicen esas cosas, claramente son mentiras. Si fuera real mostrarían algo real pero no lo muestran porque no existe".





Y cerró tajante: "Me gustaría que se corte el tema de mi supuesta relación con Laurita porque no existe".