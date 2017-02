El cantante tropical Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como "El Polaco", habló de su romance con la modelo Silvina Luna: "No pensaba en conocer a una chica, pero se cruzó Silvina y todo cambió".



El cantante brindó una nota a la revista "Pronto" y ofreció detalles sobre su romance con la escultural Luna, en una relación amorosa que se convirtió en la sorpresa del verano.



"Hacía bastante que no conocía una mujer. Siempre tuve idas y venidas con Valeria Aquino, la mamá de mi hija Alma (de tres años). Es la primera vez que pienso en volver a apostar de nuevo al amor", comentó el artista.



"No pensaba en conocer a una chica; simplemente quería divertirme y vivir mi vida. Pero se cruzó Silvina y todo cambió. Soy re-enamoradizo y noviero, me cuesta mucho estar solo... Y no tiene ningún rótulo ni nada porque esto es muy reciente, nos estamos recién conociendo", agregó.



También habló de qué se siente estar con una mujer siete años mayor que él: "Veo que con Silvina tenemos cosas parecidas, que se asemejan. Podemos hablar de cualquier tema y es muy madura. No es una nenita, es una chica grande".



"Es la primera vez en mi vida que estoy con una chica más grande que yo. Está bueno. Nos llevamos bien, nos cagamos de risa juntos", sostuvo "El Polaco".