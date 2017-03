El Polaco y su abogado salieron a enfriar los dichos de su ex

La relación entre El Polaco y su ex, Valeria Aquino, madre de su hija menor, Alma, no está en su mejor momento.





En Infama contaron que la bella joven disparó acusaciones contra el cantante de querer dejarla sin trabajo y hasta de haber ejercido violencia de género.





Ante las graves declaraciones, Fernando Burlando , abogado del ídolo tropical, salió en defensa de su representado y reveló la estrategia de El Polaco para enfriar la relación con su ex. "No es así. Nosotros tratamos de abrir una cuenta a la exmujer para directamente no tener un contacto tan asiduo y permanente como el que tiene El Polaco con ella, porque eso nos pidió él", comenzó Burlando.





"Yo te puedo decir algo. A Ezequiel lo conozco hace mucho tiempo y jamás oí algo, incluso de Valeria, que tenga que tener con la violencia de género . Realmente, es algo que repudio", agregó el letrado y relató que, incluso, El Polaco le había pedido tiempo atrás que le consiguiera un trabajo a Aquino.





"Ezequiel nos pidió que le consigamos trabajo incluso a nosotros. Cuando él se separa, estoy hablando de mucho tiempo atrás. La situación de trabajo no está fácil así que después perdimos el contacto con ella, pero le pedí hace dos días que me dé un número de cuenta para que le deposite los alimentos de Alma y ni siquiera tiene un CUIL. En esto se necesita actitud de los dos lados. El Polaco por una cuestión cuidado y preservación no tuvo otro remedio que tomar esta decisión en función de las manifestaciones que ha tenido Valeria para con él", concluyó Burlando.