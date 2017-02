El photobomb de Celine Dion al pedido de matrimonio de una fan

Sin ser consciente de ello, Celine Dion hizo un photobomb al pedida de matrimonio de una fan y su reacción es absolutamente perfecta.

Nick Janevski consiguió una entrada para el backstage del concierto de Las Vegas y tuvo la oportunidad de acudiro con su novia, Austin McMillan, una gran admiradora de la cantante de My Heart Will Go On, a conocer a Dion.

Cuando les llegó el turno de reunirse con la estrella, Janevski se arrodilló y preguntó a McMillan si quería casarse con él delante de la mismísima Céline Dion.

Embed when @celinedion is just as shocked as you are at your PROPOSAL !!! there are no words to describe this moment! what i thought was just going to be a special night seeing my favorite performer turned out to be a night filled with so much happiness, surprise & celebration with everyone we love & even ended with donuts and ice cream so idk how it could get better! i get to marry the man of my dreams & grow old with my best friend ❤️ God's timing is so perfect. nothing could be better than this!! #justsaidyes @weddingwire Una foto publicada por austin mcmillan (@austinmcmillan) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 7:01 PST

"Céline Dion es la única persona que no me importaría que photobombeara las fotos de nuestro compromiso", escribe McMillan en Instagram. "¡Sigo en una nube, parece que estoy en un sueño! ¡Estoy tan contenta!".

McMillan explica en la revista Cosmopolitan que se quedó dura hasta tal punto que no era capaz de decir nada.

"No llegué a decir 'sí'. Por eso [Céline Dion] tiene esa cara", revela. "Nos estaban haciendo una foto y, de repente, se arrodilló. Me quedé muda. No dije nada, solamente sonreí. Pasaron un par de minutos y ella se puso muy nerviosa... ¡se escondió detrás de las cortinas! Le daba vergüenza. Entonces le di un beso a mi novio".

Austin McMillan no recuerda mucho del pedido de la mano , pero sí recuerda que la cantante fue muy amable con ellos.

"Mi madre escuchaba a Céline cuando yo era pequeña porque a ella también le gusta mucho", explica McMillan en la edición estadounidense del Huffington Post. "Fue increíble poder conocerla. ¡Es tan amable, sincera y graciosa!"

"Nos dijo que nos deseaba un matrimonio largo y feliz, tal y como ella había tenido con su marido", revela McMillan. "Me dijo que el anillo era muy bonito y preguntó si podía venir a la boda".

Cuando Céline Dion pregunta si puede ir a tu boda, la única respuesta posible es: "¡Pues claro que sí!".