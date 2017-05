El Pepo conmovió con su historia de vida: "Me hizo bien estar preso"

"El Pepo" contó en "Polémica en el Bar" su experiencia de cuando estuvo preso en Servicio Penitenciario de Ezeiza.





El cantante contó los motivos que lo llevaron a estar detenido durante seis años y dos meses. "Me hizo bien estar preso", aseguró y, a la vez, se mostró arrepentido por los delitos que cometió.





El Pepo aseguró que el cambio en su vida llego tras ver "devastada a su familia" y que la necesidad de consumir drogas fueron las que lo llevaron a delinquir.





"Cuando me dijeron que iba a estar encerrado seis años casi me muero. El día del juicio le pedí perdón a la familia a la que le robé. Ellos me dijeron que me haga cargo de lo que hice. Mis viejos no me dijeron nada, sufrían".





"Ver a mi familia devastada me hizo arrepentir. Con la droga que consumía ni me acordaba de mi mamá y papá. No digo que nunca voy a reincidir en las drogas, lo que digo es 'hoy no voy a consumir ninguna sustancia'. Hay que ser consciente todos los días. Yo no tenía necesidades económicas en ese momento. Mi familia era laburadora y yo trabajaba como músico. El 80 por ciento de la gente que está en cana es por las adicciones. Muchos matan por la droga", concluyó.