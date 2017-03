Luego de siete meses de noviazgo, Camila Cavallo, de 22 años, y Mariano Martínez de 35, confirmaron que serían papás de Alma. Desde entonces, conviven en una casa de Nordelta y la modelo asegura que no los sorprendió la noticia. "Desde el primer momento de la relación queríamos tener un bebé".





A cuatro meses de dar a luz, brindó una entrevista muy íntima y brindó detalles de su embarazo: "Los primeros tres meses tuve muchas náuseas y estaba cansada todo el tiempo. Me acuerdo que decía: '¡Si los nueve meses van a ser así, me voy a morir!'. Después nunca más tuve molestias, hoy vivo el embarazo con disfrute. ¡Quiero que nazca ya!".





"¡Es terrible cómo se mueve ahora Alma! La siento un montón. Patea más a la noche cuando como chocolate, ¡en eso salió a la madre! Al comienzo del embarazo me hizo renegar un poco, pero hoy la gorda es una santa", confesó la modelo a revista Caras.





En cuanto a los antojos, indicó que tiene muchos: "Tengo antojos de cosas saladas, dulces. Paso por una vidriera y me tienta todo. Nunca hice dieta porque tengo buena genética, sí me cuidaba con algunas comidas por una cuestión de salud. Agarré el estilo de comida chatarra, cada vez que quiero una hamburguesa o factura. Aparte lo compenso con gimnasia. Si bien dejé de hacer crossfit, sigo yendo al gimnasio con Mariano. También andamos en bici".





En cuanto a cómo se imagina a Alma, reveló: "¡Como un momento mágico! Todos los días soñamos con ella. Los dos queríamos que sea una nena. Nos preguntamos cómo será, a quién saldrá. ¡Yo quiero que tenga la cara de Mariano! Como madre primeriza tengo algunos miedos, pero me da tranquilidad la experiencia de él como padre. Me cuida todo el tiempo, es el mejor compañero. Vamos juntos al obstetra, no quiere perderse ninguna ecografía. Tengo fecha para julio, ojalá sea parto natural pero, si por algún inconveniente tiene que nacer por cesárea, no tendré drama. Sólo deseo que tenga buena salud".