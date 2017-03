El papá de Lizy Tagliani estaba hablando de la infancia de su hija, pero...

Durante la recorrida que hizo en estos últimos días por diversos programas a raíz de la detención de su ex novio Federico de Nichilo, Lizy Tagliani habló de sus duras vivencias y mencionó, en algún caso, a una persona que la marcó para siempre: Jorge, su papá de "corazón", el que la cuidó, la vio crecer, y que recientemente le abrió las puertas de su casa a Federico para brindarle refugio y contención. Por eso, Infama fue hasta Adrogué para dialogar con Jorge, quien no dudó un instante en defender a la ex pareja de la humorista.

En un primer momento, apenas Sebastián Tempone lo abordó para dialogar, el hombre aceptó sin problemas y habló de su delicado estado de salud, algo que Lizy también reveló en las mencionadas entrevistas. "Estoy recién operado de la vista. También me caí y tuve un problema en la pierna. La verdad es que la pasé recontra mal", admitió desde la puerta de su casa.

Pero luego, cuando se aprestaba a hablar de la infancia de Tagliani, la voz de una persona que se encontraba adentro de la propiedad lo hizo cambiar de idea y Jorge buscó ponerle, allí mismo, un cierre a la entrevista.

De todos modos, en la despedida, alcanzó a referirse a Federico, el ex novio de Lizy que fue recientemente detenido con pertenencias de la humorista y vestido de mujer. Y como si fuera su hija, se mostró sin rencores ante lo sucedido: "Se fue. Ahora está en Córdoba. Es un muy buen chico, espectacular. Lo más grande que puede haber en persona, es Fede".

¿Quién fue la persona que no dejó hablar al hombre de su propia hija?

Embed