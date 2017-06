EL nuevo look de Paris Hilton: ahora es morocha

Una gran sorpresa se llevaron los seguidores de Paris Hilton (36) cuando, a través de un video con un filtro de Snapchat, la celebrity anunció un nuevo color de pelo con la frase: "Las morochas también se divierten".





Embed #BrunettesHaveFunToo ✨✨ Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 6:30 PDT



A once años del lanzamiento de "Stars are blind", su único hit, la heredera hotelera, empresaria y DJ residente de Amnesia Ibiza decidió hacer un gran cambio en su look: alguna vez, ella reveló que cuando quiere pasar inadvertida y hacer shopping como cualquier mortal, recurre a una peluca morocha para tapar su blonda y característica cabellera... ¡Y este pareciera ser el caso!





"Shopping time con Diamond Baby", escribió la ahora morocha y compartió una foto de su nuevo look con su perrito.





De todas maneras, el pelo oscuro le queda tan lindo como el rubio.





Embed Love my angel @DiamondBabyX ✨✨ Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 7:11 PDT Embed #ShoppingTime with my lil @DiamondBabyX. ✨✨ Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 11:41 PDT



Fuente: FTV