Fiel a su estilo, Martín Bossi se copa con el humor en las redes sociales y se burla un poco de la perfección que muestran los famosos a la hora del amor.





Reservado como pocos a la hora del amor, el actor usó sus cuentas en las principales redes para blanquear su historia con "Norma".





"Pampita, La China y Lali son parte del pasado, con Norma nos dimos otra oportunidad....desde las toninas calentamos las redes juntos...", puso en su cuenta de Instagram





Embed Pampita, La China y Lali son parte del pasado, con Norma nos dimos otra oportunidad....desde las toninas calentamos las redes juntos... Una foto publicada por Martín Bossi (@bossimartin) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 7:38 PST



Y agregó en la segunda foto: "Aunque juntos calentamos las redes sin querer, ya que es nuestra naturaleza, tenemos nuestras diferencias, yo escucho Maluma y ella Horacio Guaraní..."





Embed Aunque juntos calentamos las redes sin querer, ya que es nuestra naturaleza, tenemos nuestras diferencias, yo escucho Maluma y ella Horacio Guaraní... Una foto publicada por Martín Bossi (@bossimartin) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 8:56 PST



Recordemos que a Bossi se lo vinculó con Silvina Luna y en charla con este medio dijo sobre el tema: "Que me vinculen con mujeres lindas para mí es un honor. Pero el viernes pasado yo estaba en Córdoba presentado mi espectáculo, así que nunca pude haber estado con alguien cenando sushi. No la conozco a Silvina, me la he cruzado en algunas ocasiones y es un sol. Y si hubiera pasado algo tampoco lo contaría por respeto hacia la mujer", aseguró.