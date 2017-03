El motivo por el cual Jackie Chan llegó a los Oscar con dos peluches

Jackie Chan llegó a la entrega de los Oscar acompañado por dos cachorros de oso panda con el emblema de Unicef, eso sí, de peluche



El actor de 62 años explicó que es un embajador del panda, además de ser embajador para Unicef. Los adorables muñecos de Chan despertaron la simpatía de fans y compañeros de profesión que no dudaban en hacerse una foto junto a los panditas."Ya he adoptado dos pandas reales... Además, representa a mi país".

Las redes sociales han aplaudido el gesto solidario del actor, que se mostraba muy emocionado y comprometido con la causa y que aseguró haber adoptado dos pandas en China. "Miré a muchos osos diferentes, pero al final, elegí a los pandas porque me hablan. Siento una conexión con ellos ", escribió en un blog. "Ya he adoptado dos pandas reales. ¡También estoy en 'Kung Fu Panda'! Además, representa a mi país. ¡Cada vez que veo un panda en la televisión me hace reír! ¡Me encantan los pandas!".

Fuente: ECartelera