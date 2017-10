El millonario ofrecimiento de "El Rey del Porno"

Larry Flynt, apodado como el «rey del porno» de Estados Unidos, publicó este domingo un enorme anuncio en el diario The Washingon Post en el que ofrece 10 millones de dólares (8,4 millones de euros) por cualquier información que sirva para destituir al presidente estadounidense, Donald Trump.



El anuncio ocupa toda una página, no tiene imágenes y, en unas enormes letras negras, dice: «10 millones de dólares por información que lleve a un juicio político y a la destitución de Donald J. Trump».



Flynt, fundador de la revista Hustler y productor de películas pornográficas desde 1998, consideró que la elección en noviembre de Trump como presidente es «ilegítima» por las «confabulaciones» de su campaña con la inteligencia rusa, un asunto que está siendo investigado por el fiscal especial, Robert Muller.



En su anuncio, Flynt cita seis razones para destituir a Trump, entre las que destaca «conspirar con un poder extranjero hostil para amañar las elecciones», «contar cientos de mentiras» y ejercer una nueva forma de «nepotismo grosero», nombrando a personas no cualificadas para importantes cargos dentro del Gobierno. Flynt también culpa a Trump de «comprometer la política interna y externa del país con los conflictos de interés de su masivo imperio comercial» y de «incitar la violencia racial» con su «excesiva defensa» de los supremacistas blancos en Charlottesville (Virginia), donde en agosto una mujer murió al ser atropellada por un neonazi.



Por todo ello, Flynt ofrece 10 millones de dólares a cualquiera que pueda ofrecer alguna pista que lleve a la apertura de un juicio político («impeachment») contra Trump en el Congreso. En declaraciones a The Washington Post, Flynt dijo que espera obtener información para destituir a Trump «en unos pocos días» y aseguró que, una vez que obtenga las pistas, las dará a conocer de manera inmediata.



No es la primera vez que Flynt ofrece una recompensa monetaria por información que le permita acabar con algún personaje político. En 2007, publicó otro anuncio de una página en The Washington Post para ofrecer un millón de dólares a cualquiera que hubiera tenido un encuentro sexual con un miembro del Congreso o un miembro del Gobierno y estuviera dispuesto a contarlo. Unos años después, en 2012, publicó otro anuncio en este mismo diario, en el que de nuevo prometía un millón de dólares por información sobre la declaración de impuestos del entonces candidato presidencial republicano, Mitt Romney, quien se negaba a hacer pública una parte de su historial fiscal.



Flynt, candidato en 2003 a gobernador de California, apoyó en las elecciones presidenciales de 2016 a la demócrata Hillary Clinton.



El conocido como «rey del porno» es un personaje polémico, que jamás ha escondido sus ideales liberales, como muestra por ejemplo en su libro «Sexo, Mentiras y Política: la Verdad al Desnudo», publicado en 2005 y en el que criticaba con dureza al gobierno de George W. Bush (2001-2009) por «violar las libertades de EEUU».



Flynt, de 74 años, vive postrado en una silla de ruedas desde que fuera tiroteado en 1978 por un supremacista blanco que estaba en desacuerdo con sus publicaciones pornográficas. Su vida fue llevada al cine en 1996 por Milos Forman en la película «El escándalo de Larry Flynt», protagonizada por Woody Harrelson.