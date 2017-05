Gimena Accardi y Nicolás Vázquez continúan enamoradísimos como el primer día y las demostraciones de amor del uno hacia el otro son incalculables.

Los chicos se encuentran de gira con El otro lado de la cama y el cumple de Gimena los agarra lejos del hogar que comparten.

En medio de todo aquello, Nico agasajó a la morocha y utilizando su cuenta de Instagram, le dedicó las palabras más tiernas y románticas al amor de su vida, que este sábado está cumpliendo 32 años.

"Qué decirte que no sepas. Son tantos años juntos. Tantos años de tantas cosas. Llegaste a mi vida y me la cambiaste para siempre", comienza Nico en el romántico posteo.

"Gracias por darme tanto. Gracias por dejarme amarte también. Sos tan especial y única, sos distinta. Verte reír me transporta, me tranquiliza y me da felicidad. Solo quiero que seas feliz. Es uno de mis deseos favoritos", le desea Nico a Gime.

Mirá el mensaje completo a continuación!