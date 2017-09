El paso de los hermanos Caniggia por el programa de Susana Giménez fue de lo más comentado en las redes sociales. Primero por la vestimenta de Alex y segundo por las respuestas que ambos le dieron a la conductora.





El momento más viral y bizarro de la charla se produjo cuando Susana les dijo que tenían que seguir estudiando y Alex sentenció: "¡Nosotros ya estudiamos un montón!".





Alexander Caniggia: "Nosotros estudiamos un montón" - Susana Giménez 2017



Pero la cosa se puso más seria cuando la animadora lo llevó al terreno de lo privado y de los que atormenta un poco a la familia: el romance de Charlotte Caniggia con el cantante Lhoan.





"¿Qué pasa con ese? ¿Le pega, no le pega?", indagó la conductora. Enojado, Alex la interrumpió: "¡No hablemos de garrapatas!".





Alexander sobre el novio de su hermana: "No hablemos de garrapatas" - Susana Giménez 2017



"No, Su, no me pega", respondió Charlotte y contó que su madre denunció a Lhoan y agregó: "Le dije 'mamá, no me pegó'. Los dos somos locos. Tenemos una relación que no es estable para nada, vamos, volvemos, nos amigamos, nos peleamos. Somos locos, Su".





Charlotte Caniggia y su reality: "La gente piensa que no laburamos" - Susana Giménez 2017



Más adelante, la joven quiso saber si alguna vez a la conductora le había sucedido algo similar. "¡Lo destruyo al que me pegue!", afirmó Susana y, entre risas, Charlotte le retrucó: "Pero, Su, ¿vos no tiraste un cenicero?".