Alberto Cormillot y Mónika se separaron en 1976 como pareja pero continuaron trabajando juntos hasta el último día.





El 2 de septiembre, tras batallar con el cáncer durante dos años, su ex murió. Esto causó un dolor muy grande en el conocido médico.





"No me gusta decir que era mi exesposa porque nunca dejó de ser parte de mi familia. Pasábamos las fiestas familiares y las comidas semanales con los nietos se hacían en su casa. Hace un mes celebramos los años de ALCO, la fundación que creé junto a ella, y por eso decidí recordarla con un homenaje. No me gusta decir que era mi exesposa porque nunca dejó de ser parte de mi familia", contó Cormillot en revista Pronto.





"Era la madre de Reneé (50) y Adrián (43), mis hijos, y legalmente seguía siendo mi esposa porque nunca nos divorciamos. Si bien estábamos separados, nos vimos todos los días durante 56 años, porque trabajábamos juntos y la vida familiar también continuó, porque todo giraba en torno a ella por nuestro excelente vínculo. Pasábamos las fiestas familiares y las comidas semanales con los nietos se hacían en su casa", recordó el médico.





"A Mónika la extraño mucho porque era la gran madre de toda la organización y nos malcrió tanto a mí como a mis dos hijos. A pesar de no vivir juntos compartíamos muchas cosas. Su fallecimiento fue un golpe muy duro para mí. Por eso desde que nos enteramos que tenía cáncer, hace 2 años, decidimos no festejar más los cumpleaños de ALCO, porque ella estaba enferma y no estábamos de ánimo para celebraciones", aseguró Alberto con mucho dolor.