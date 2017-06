El Dipy debutó en el Bailando y le pidió disculpas al Polaco

Este jueves, en ShowMatch , el Dipy logró cumplir su sueño de estar ante Marcelo Tinelli en la pista del Bailando interpretando una de sus canciones, Soy soltero.





"Lo que tardaste en responder. El Chato y Hoppe me dijeron que estaban las puertas cerradas y vos me escribías por Twitter. ¿No se comunican entre ustedes?", le dijo el cantante a Tinelli, que no paraba de reírse.





En su previa, Polino le recordó al Dipy sus declaraciones contra El Polaco y el participante terminó por pedirle perdón a su colega.